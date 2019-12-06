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06 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Futbol Haberleri Sen neymişsin Vincent Janssen! Şov yapıyor...

Sen neymişsin ! Şov yapıyor...

Sen neymişsin Vincent Janssen! Şov yapıyor...

'nin iki sezon önce Tottenham'dan kiraladığı ve bu sezon başında 9 milyon euro bonservis ücretiyle 'e transfer olan , adeta kariyerinin ikinci baharını yaşıyor. Hollandalı oyuncu, 'da deyimi yerindeyse şov yapıyor...

Kariyerini 'nın takımında sürdüren 'nin eski futbolcusu , attığı gollerle dikkat çekiyor. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Hollandalı forvet, Meksika'da kendisini buldu.

Vincent Janssen, Monterrey formasıyla Meksika'da 19 maça çıkarken 10 gol kaydetti. Janssen, son olarak takımının Cafetaleros'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

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