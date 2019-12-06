Sen neymişsin Vincent Janssen! Şov yapıyor...
Fenerbahçe'nin iki sezon önce Tottenham'dan kiraladığı ve bu sezon başında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Monterrey'e transfer olan Vincent Janssen, adeta kariyerinin ikinci baharını yaşıyor. Hollandalı oyuncu, Meksika'da deyimi yerindeyse şov yapıyor...
Kariyerini Meksika'nın Monterrey takımında sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, attığı gollerle dikkat çekiyor. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Hollandalı forvet, Meksika'da kendisini buldu.
Vincent Janssen, Monterrey formasıyla Meksika'da 19 maça çıkarken 10 gol kaydetti. Janssen, son olarak takımının Cafetaleros'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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