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06 Aralık 2019, Cuma
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Futbolcularını tokatlayan antrenörün cezası onandı

Futbolcularını tokatlayan antrenörün cezası onandı

3 yıl önce oynanan amatör futbol maçının devre arasında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verilen antrenör ’un cezası, Amatör Futbol () tarafından onandı.

İl Futbol 'nca, 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü 'a, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi. Karar ile ilgili Kurt, 'ya itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren AFDK, Kurt'un itirazını reddederek, cezayı onadı. () resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Teknik sorumlu Halil Kurt'un U19 Yerel Lig'de 1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdmanyurdu-Meysuspor müsabakasında; soyunma odasında futbolculara karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 44/1-c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarınca bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

  1. 06.12.2019
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