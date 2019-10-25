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25 Ekim 2019, Cuma
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Futbolcuları tokatlayan antrenöre TFF'den soruşturma!

Futbolcuları tokatlayan antrenöre TFF'den soruşturma!

, soyunma odasında futbolcularına teker teker atan antrenörü hakkında soruşturma başlattı.

(TFF), Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı takımının oyuncularına soyunma odasında atan antrenör hakkında disiplin ve yasal işlemler başlattı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, " amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.

Görüntülerin tasvip edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SKANDALI SAVUNDU

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kurt, 25 yıldır antrenörlük yaptığını, bazı futbolcularının kendisini telefona 'baba' diye kaydettiğini söyledi. Kurt, "Ben oyuncularımın ve ailelerinin yanımda olduğunu bildiğim için müsterihim. Yaşanan süreçte bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Böyle durumda dost ve düşman gibi görünenler ortaya çıkıyor. Bunu anlamış oldum. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. Alex Ferguson, David Backham'a vurdu. Bunu Yılmaz Vural da yapabiliyor. Bu işi yapan ancak videoya çekilmemiş bir çok arkadaş tanıyorum. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Benim tek üzüldüğüm videoyu bazı hanım arkadaşlar izlemiş. Onlardan, arada geçen birkaç kelime için ve olayın bu şekilde sonuçlandığı için spor kamuoyu adına özür diliyorum. Müsabaka esnasında olduğu için durum bu şekilde olmuş oldu. Sebep-sonuç ilişkilerine bakınca durum bu şekilde ortaya çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

Teknik direktörden skandal hareket! Futbolcuları tek tek tokatladı

  1. 25.10.2019
  2. Güncelleme: 25.10.2019 19:25
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