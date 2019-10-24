TFF Disiplin Talimatı'nda flaş değişiklik! Artık stadyuma giremeyecekler... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Disiplin Talimatı'nda flaş değişiklik! Artık stadyuma giremeyecekler...

TFF Disiplin Talimatı'nda flaş değişiklik! Artık stadyuma giremeyecekler...

, 'nda değişikliklere gitti. Yapılan bu değişikliklerle birlikte artık cezası alan kulüp başkanları cezalı olduğu süre boyunca maçlara giriş yapamayacak.

() Yönetim Kurulu, 'nın iki maddesinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikle cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı.

Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasının, kulübün play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği bir müsabakanın oynandığı maça gelmesi durumunda ise o gün infaz edilmeyecek.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 20:25
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