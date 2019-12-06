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06 Aralık 2019, Cuma
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Oyuncularına tokat atan 'un cezası onandı

Oyuncularına tokat atan Halit Kurt'un cezası onandı

1 Ekim 2016 tarihinde oynanan İdman Yurdu-Meysuspor müsabakanın devre arasında takım oyuncularına karşı sözlü ve fiili yaklaşımlarının yer aldığı bir videonun ortaya çıkması üzerine ceza alan antrenör 'un cezası onandı.

Türkiye Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılan ile ilgili nihai karar verildi. 'ndan yapılan açıklamada, "Teknik sorumlu ile ilgili AFDK'nın 11.11.2019 tarihli E.2019-2020/423 K.2019-2020/534 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Teknik sorumlu Halil Kurt'un U19 Yerel Ligde 01.10.2016 tarihinde oynanan İdman Yurdu - Meysuspor müsabakasında; soyunma odasında futbolculara karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c, 44/1-c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarınca 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

  1. 06.12.2019
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