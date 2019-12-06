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06 Aralık 2019, Cuma
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geri döndü

Vincent Janssen geri döndü

'de 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen, geçen sezon ise Tottenham'da gösterdiği performansla gözden düşen ve bu sezon başında Monterrey'e olan , ekibinde eski performansına geri döndü.

'nin 2017-18 sezonunda büyük umutlarla Tottenham'dan kiralık olarak ettiği fakat sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçiren , 'de 19 maça çıkıp 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Geçen sezon başında tekrar Tottenham'a dönen Janssen, 'de sadece 5 maçta forma giyme şansı bulabilmişti. Bu sezon başında ise 9 milyon euro bonservis bedeli ile ekibi Monterrey'e transfer olan Janssen, gösteriği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Meksika'da kariyerinde yeni bir sayfa açan Hollandalı futbolcu, son olarak kupada 6-0 kazanılan Cafetaleros mücadelesinde hat-trick yaptı.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon Monterrey formasıyla 19 maça çıkıp 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 06.12.2019
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