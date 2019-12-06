Vincent Janssen geri döndü
Fenerbahçe'de 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen, geçen sezon ise Tottenham'da gösterdiği performansla gözden düşen ve bu sezon başında Monterrey'e transfer olan Vincent Janssen, Meksika ekibinde eski performansına geri döndü.
Geçen sezon başında tekrar Tottenham'a dönen Janssen, Premier Lig'de sadece 5 maçta forma giyme şansı bulabilmişti. Bu sezon başında ise 9 milyon euro bonservis bedeli ile Meksika ekibi Monterrey'e transfer olan Janssen, gösteriği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Meksika'da kariyerinde yeni bir sayfa açan Hollandalı futbolcu, son olarak kupada 6-0 kazanılan Cafetaleros mücadelesinde hat-trick yaptı.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon Monterrey formasıyla 19 maça çıkıp 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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