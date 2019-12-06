Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 14. haftasında açılış mücadelesi Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe topladığı 22 puanla 6. sırada, Gençlerbirliği ise 14 puanla 13. sırada yer alıyor. İki takımın da hedefi mutlak galibiyet... Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de 14. haftanın heyecanı Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşması ile başlıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen başkent temsilcisini konuk edecek. Peki bu karşılaşma saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı, saat 20.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İKİ KRİTİK İSİM CEZA SINIRINDA
Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
HASAN ALİ YÜZDE 90 SAHADA
Tedavisi tamamlanan Hasan Ali Kaldırım'ın ise bir aksilik olmazsa sol bekte yerini alması bekleniyor. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği de İstanbul'a moralli geldi. Son 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve beraberlik alan başkent ekibinde hedef en az bir puan olarak belirlendi. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 14'üncü haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Kanarya'da adalesinden ikinci kez sakatlanan Victor Moses ile tedavisi devam eden Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Dirar da sarı kart cezalısı.
GENÇLERBİRLİĞİ DEREAĞZI'NDA ÇALIŞTI
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çalıştı.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
SIO: SERİYİ KORUMALIYIZ
Gençlerbirliği'nde bu sezon 5 gol atan Fildişili forvet Giovanni Sio, Fenerbahçe karşısında 4 maçlık yenilmezliklerini sürdürmek istediklerini söyledi ve "Fenerbahçe, Türkiye'nin güçlü kulüplerinden. Biz de ligin başında puan kaybediyorduk, şimdi kazanmaya başladık. Zorlu bir sınav olacak. Bizim için önemli olan yenilmemek" dedi.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR
- Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atan Fenerbahçe (8G 1B 1M), en son Nisan 2013'teki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (0-2).
- Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birinden puan alabilen Gençlerbirliği (1B 14M), bu stattaki son karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı (Şubat 2018).
- Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan Fenerbahçe (2B), bu sezon henüz üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.
- Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı dört maçtan sekiz puan çıkaran Gençlerbirliği (2G 2B), sezonun ilk dokuz haftasında altı puanda kalmıştı.
- Bu sezon skor olarak geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran iki takımdan biri Fenerbahçe (7; Sivasspor ile birlikte).
- Süper Lig'in ilk 13 haftasında oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (13), aynı zamanda ilk 15 dakikalarda en fazla gol bulan iki ekipten biri (4; Trabzonspor ile birlikte).
- İlk 11'de çıktığı son dört Süper Lig maçında dört gol atan Vedat Muriqi, ilk yedi karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandırabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Muriqi (7 golle 9 puan).
- Bu sezon Süper Lig'de henüz golü olmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim Max Kruse (26). Alman oyuncu, geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da çektiği son 26 şutta altı gol kaydetmişti.
- Son üç haftada da rakip fileleri havaladıran Bogdan Stancu (toplam dört gol), Süper Lig kariyerinde sadece bir kez daha uzun bir seri yakaladı (Eylül-Ekim 2012'de beş maç).
- Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu ile oynadığı yedi Süper Lig maçının dördünü (1B 2M) ve son üç karşılaşmayı kazandı.
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 09:11
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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