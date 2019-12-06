Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 14. haftanın heyecanı Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşması ile başlıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen başkent temsilcisini konuk edecek. Peki bu karşılaşma saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı, saat 20.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İKİ KRİTİK İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

HASAN ALİ YÜZDE 90 SAHADA

Tedavisi tamamlanan Hasan Ali Kaldırım'ın ise bir aksilik olmazsa sol bekte yerini alması bekleniyor. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği de İstanbul'a moralli geldi. Son 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve beraberlik alan başkent ekibinde hedef en az bir puan olarak belirlendi. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 14'üncü haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Kanarya'da adalesinden ikinci kez sakatlanan Victor Moses ile tedavisi devam eden Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Dirar da sarı kart cezalısı.

GENÇLERBİRLİĞİ DEREAĞZI'NDA ÇALIŞTI

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çalıştı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

SIO: SERİYİ KORUMALIYIZ

Gençlerbirliği'nde bu sezon 5 gol atan Fildişili forvet Giovanni Sio, Fenerbahçe karşısında 4 maçlık yenilmezliklerini sürdürmek istediklerini söyledi ve "Fenerbahçe, Türkiye'nin güçlü kulüplerinden. Biz de ligin başında puan kaybediyorduk, şimdi kazanmaya başladık. Zorlu bir sınav olacak. Bizim için önemli olan yenilmemek" dedi.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR