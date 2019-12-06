Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü olmadığı maça kaptan Emre Belözoğlu damga vurdu. Sahada kaçırdığı bir gol sonrası kendini kaybeden 40 yaşındaki futbolcu reklam panolarına tekme attı. Emre Belözoğlu'nun bu hırsı Fenerbahçe taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı. İşte Emre Belözoğlu'nun o görüntüleri ve sarı-lacivertli taraftarların tepkisi...
6 Aralık 2019 Cuma 22:12 Güncelleme: 06.12.2019 22:14
Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçına Emre Belözoğlu damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

40 yaşında olmasına rağmen hırslı yapısıyla dikkat çeken isim maçı kazanmayı ne kadar istediğini bir kez daha gösterdi.

Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

Son 2 deplasman maçında 4 puan bırakan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de maça mutlak 3 puan parolasıyla başladı.

Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

Taraftarının da desteğiyle maça coşkulu başlayan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ilk yarıda kaçırdığı bir pozisyonda adeta kendinden geçti.

Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

Kaleci Ertaç'la karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemeyen deneyimli futbolcu kendine çok kızdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN