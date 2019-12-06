Emre Belözoğlu maça damga vurdu! ''Bu hırs bizi şampiyon yapacak''

Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü olmadığı maça kaptan Emre Belözoğlu damga vurdu. Sahada kaçırdığı bir gol sonrası kendini kaybeden 40 yaşındaki futbolcu reklam panolarına tekme attı. Emre Belözoğlu'nun bu hırsı Fenerbahçe taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı. İşte Emre Belözoğlu'nun o görüntüleri ve sarı-lacivertli taraftarların tepkisi...

6 Aralık 2019 Cuma 22:12 Güncelleme: 06.12.2019 22:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





