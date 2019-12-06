Vedat Muriç sosyal medyayı salladı! "Milli Takım..."

Fenerbahçe Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerde tekbik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşmada flaş bir değişikliğe imza attı ve Zanka'yı yedeğe çekerek Sadık Çiftpınar'a ilk 11'de şans verdi. Zorlu mücadeleye damga vuran isim ise sakatlıktan yeni çıkan Vedat Muriç oldu. Çalışkanlığı, azmi ve soğuk kanlılığıyla dikkar çeken Muriç, karşılaşmanın ilk yarısında attığı 2 inanılmaz golle taraftarı adeta coşturdu. Bu gollerin ardından sosyal medyada da Vedat Muriç çılgınlığı başladı. İşte o paylaşımlar...

6 Aralık 2019 Cuma 22:05 Güncelleme: 06.12.2019 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





