Vedat Muriç sosyal medyayı salladı! "Milli Takım..."
Fenerbahçe Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerde tekbik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşmada flaş bir değişikliğe imza attı ve Zanka'yı yedeğe çekerek Sadık Çiftpınar'a ilk 11'de şans verdi. Zorlu mücadeleye damga vuran isim ise sakatlıktan yeni çıkan Vedat Muriç oldu. Çalışkanlığı, azmi ve soğuk kanlılığıyla dikkar çeken Muriç, karşılaşmanın ilk yarısında attığı 2 inanılmaz golle taraftarı adeta coşturdu. Bu gollerin ardından sosyal medyada da Vedat Muriç çılgınlığı başladı. İşte o paylaşımlar...
6 Aralık 2019 Cuma 22:05
Güncelleme: 06.12.2019 22:10
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 13'üncü haftasında Göztepe ile oynadıkları maçın 11'ine göre 4 değişik isimle sahaya çıktı.
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Sakatlığı bulunan Moses ile sarı kart cezalısı Dirar kadroda yer bulamazken, Deniz Türüç ile Zanka yedek kulübesinde bekledi.
Yanal, bu isimlerin yerine kırmızı kart cezası sona eren Isla'ya, sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım'a, Sadık Çiftpınar ve Vedat Muric'e görev verdi.
MURİÇ AYAKTA ALKIŞLANDI
Sezonun parlayan yıldızı Vedat Muriç'i sakatlık bile durduramadı. Gollerine devam eden Kosovalı, Kadıköy'de yine ayakta alkışlandı.
Sarı-lacivertlilerde, sezonun en skorer ismi Vedat Muriç yıldızlaşmaya devam etti.