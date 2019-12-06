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Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Muriç (2), Luiz Gustavo, Kruse ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu karşılaşma sonrasında puanını 25 yaptı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla 2'inci sıraya yerleşti. İşte güncel puan durumu...
6 Aralık 2019 Cuma 22:53
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler sahadan Muric'in 2, Luiz Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 3 puanla ayrılmayı başardı ve iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.
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Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıktığı 4 maçta 8 puan toplayan Gençlerbirliği ise ilk kez yenilirken Başkent ekibinin gollerini Sio ve Stancu kaydetti.
8. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza sahası üzerinde buluşan Sio, harika bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.
Fenerbahçe 23. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Isla'nın ortasına iyi yükselen Muric'le eşitliği sağladı.
Maçın başından bu yana rakip kaleye inmekte zorlanmayan Fenerbahçe, 32. dakikada öne geçti. Berat'ın kaybettiği topu orta sahada alan LuizGustavo uzak mesafeden harika bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.