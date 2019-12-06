Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...

Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Muriç (2), Luiz Gustavo, Kruse ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu karşılaşma sonrasında puanını 25 yaptı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla 2'inci sıraya yerleşti. İşte güncel puan durumu...
6 Aralık 2019 Cuma 22:53
Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler sahadan Muric'in 2, Luiz Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 3 puanla ayrılmayı başardı ve iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...
Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıktığı 4 maçta 8 puan toplayan Gençlerbirliği ise ilk kez yenilirken Başkent ekibinin gollerini Sio ve Stancu kaydetti.
Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...
8. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza sahası üzerinde buluşan Sio, harika bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.
Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...
Fenerbahçe 23. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Isla'nın ortasına iyi yükselen Muric'le eşitliği sağladı.
Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...
Maçın başından bu yana rakip kaleye inmekte zorlanmayan Fenerbahçe, 32. dakikada öne geçti. Berat'ın kaybettiği topu orta sahada alan Luiz Gustavo uzak mesafeden harika bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN