Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Muriç (2), Luiz Gustavo, Kruse ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu karşılaşma sonrasında puanını 25 yaptı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla 2'inci sıraya yerleşti. İşte güncel puan durumu...

6 Aralık 2019 Cuma 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





