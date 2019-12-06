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Son dakika: Fenerbahçe Beko'dan yeni karar! Obradovic...
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in en önemli markalarından birisi haline geldiyse, çok kötü başladığı sezonda bile Final Four adayları arasında gösterilmişse, şüphesiz ki bunda en büyük pay sahiplerinden birisi de Zeljko Obradovic'ti. Evet kendisine gerçekten iyi imkanlar sunulmuş, yüksek bütçeler emanet edilmişti ama bunu yapıp başarılı olamayan kulüp ve antrenörler de öyle çok ki! Öte yandan Obra'ya kontrat sunulacak mu ya da indirim mi istenecek? Eğer istenirse de bu durumunda tepki nasıl olacak? merakla bekleniyordu... Peki, son durum ne? Yapılan akşam toplantısında çıkan karar ne? Fenerbahçe Beko'dan Sırp hoca ile ilgili yeni bir tasarruf alındı. İşte son dakika kararı ve ayrıntılar...
6 Aralık 2019 Cuma 09:39
Güncelleme: 06.12.2019 09:41
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Fenerbahçe Beko'da 2013 yılında göreve gelen Zeljko Obradovic ile ilgili son dakika kararı...
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Başarılı Sırp hocanın Fenerbahçe Beko'daki kontratı sezon sonunda bitiyor...
Obradovic, 2013 yılında göreve geldikten sonra takımını 5 kez üst üste Final Four'a taşıyan, bir kez de şampiyon yapıp, Euroleague'de ilk kez bir Türk takımını zirveye taşımıştı...
Vesely, Sloukas, Datome, Melih, Ahmet gibi kadroda bulunan oyuncularla uzun süreli kontratlar yapan ve 3 yıl daha bu isimleri kadrosunda tutan FenerbahçeBeko'da henüz Obradovic ile sözleşme yenilenmemesi tartışma yaratmıştı...
Hatta takımın kötü gidişinde bu durumun bile etken olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.