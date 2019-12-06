Mesut Özil Arsenal ile gemileri yaktı! Fenerbahçe...
İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Alman asıllı Türk orta saha oyuncusu Mesut Özil'in adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu... Yıldız oyun kurucu, Arsenal'in Brighton'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada hocası ile restleşti! İşte yaşananlar...
6 Aralık 2019 Cuma 10:05
Güncelleme: 06.12.2019 10:27
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İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Alman asıllı Türk yıldız Mesut Özil'in adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu... Mesut, Arsenal'in Brighton'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada antrenörü ile saha kenarında restleşti! İşte yaşananlar...
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Alman asıllı Türk yıldız Mesut Özil, Arsenal ile gemileri yaktı...
Mesut ve Per Mertesacker'in arasında yaşanılan diyalog artık İngiliz ekibi ile yollarını ayırmaya yakın olduğu ve takımında mutlu olmadığına işaret etti..
İngiltere'nin dev yayın organlarından The Sun, konu ile ilgili yaptığı haberde, Alman teknik adamla arasında yaşananlara dair tüm detayları yazdı...
Adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in, saha kenarına geldiği esnada Mertesacker ile el sıkışmaması ve oldukça sinirli olduğu görülmesi, artık ayrılığın yakın olduğuna dair söylentileri arttırdı...