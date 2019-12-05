Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçıyla start alıyor. Son iki haftada 4 puan kaybeden Fenerbahçe taraftarının önünde kazanarak 3 puanın sahibi olmak için sahaya çıkıyor. Moses'tan gelen sakatlık haberi moralleri bozarken tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal'ın sahaya süreceği kadro merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri...
5 Aralık 2019 Perşembe 17:38
Güncelleme: 05.12.2019 17:47
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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde perde Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesiyle açılıyor.
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Son haftalarda yaşadığı üstü üste puan kayıplarıyla morallarin bozuk olduğu Fenerbahçe, 14. haftayı mutlak 3 puanla kapatma gayretinde.
İşte Fenerbahçe cephesinden Gençlerbirliği mücadelesi öncesi yaşanan son gelişmeler...
HASAN ALİ KALDIRIM'IN DURUMU BELİRSİZ Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım'ın durumunun belirsizliği sürüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'nin son antrenmanda durumunu gördükten sonra ilk 11'ini netleştirecek.