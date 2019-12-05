İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçıyla start alıyor. Son iki haftada 4 puan kaybeden Fenerbahçe taraftarının önünde kazanarak 3 puanın sahibi olmak için sahaya çıkıyor. Moses'tan gelen sakatlık haberi moralleri bozarken tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal'ın sahaya süreceği kadro merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri...

5 Aralık 2019 Perşembe 17:38 Güncelleme: 05.12.2019 17:47
İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde perde Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesiyle açılıyor.

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İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri

Son haftalarda yaşadığı üstü üste puan kayıplarıyla morallarin bozuk olduğu Fenerbahçe, 14. haftayı mutlak 3 puanla kapatma gayretinde.

İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri

İşte Fenerbahçe cephesinden Gençlerbirliği mücadelesi öncesi yaşanan son gelişmeler...

İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri

HASAN ALİ KALDIRIM'IN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım'ın durumunun belirsizliği sürüyor.

İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri

Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'nin son antrenmanda durumunu gördükten sonra ilk 11'ini netleştirecek.

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