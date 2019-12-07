Sürpriz geri dönüş: Galatasaray'da çözüm bulundu! Harry Kewell... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Sürpriz geri dönüş: 'da çözüm bulundu! ...

Sürpriz geri dönüş: Galatasaray'da çözüm bulundu! Harry Kewell...

'da sıcak saatler... Cimbom'da tarihinde ilk defa teknik ekip ile oyuncuların arasında iletişim eksiklikleri dikkat çekiyor. Bunun çözümü için de teknik direktör 'in yardımcıları arasına bir yabancı ismin alınması gündeme geldi. Adaylar arasında; Elmander, Riera, Ujfalusi ve Kewell var.

Ligde, Avrupa'da ve hatta Ziraat Türkiye Kupası da dahil olumsuz bir gidişat sergileyen 'da düğmeye basma zamanı... Sarı kırmızılı ekibin Teknik Direktörü ekibini genişletme kararı aldı ve bu kapsamda bir yabancı hoca arayışına girdi. Yabancı oyuncuların fazlalığı sebebiyle böyle bir çözüm düşünen sarı-kırmızılı yönetim adaylar belirledi.

ÇÖZÜM AŞKINA!

Bu adayları da eski oyuncuları özelinde değerlendiren sarı kırmızılı kurmaylar, planını da yaptı. Kulübün efsane isimlerinden , ve ilk adaylar.

Bir dönem Notts County'de teknik direktörlük yapan 'ın da düşünüldüğü öğrenildi. Böylece takım içindeki önemli bir sorun çözülecek.

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  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 12:51
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