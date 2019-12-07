Sürpriz geri dönüş: Galatasaray'da çözüm bulundu! Harry Kewell...

Ligde, Avrupa'da ve hatta Ziraat Türkiye Kupası da dahil olumsuz bir gidişat sergileyen Galatasaray'da düğmeye basma zamanı... Sarı kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Fatih Terim ekibini genişletme kararı aldı ve bu kapsamda bir yabancı hoca arayışına girdi. Yabancı oyuncuların fazlalığı sebebiyle böyle bir çözüm düşünen sarı-kırmızılı yönetim adaylar belirledi.

ÇÖZÜM AŞKINA!

Bu adayları da eski oyuncuları özelinde değerlendiren sarı kırmızılı kurmaylar, planını da yaptı. Kulübün efsane isimlerinden Johan Elmander, Albert Riera ve Tomas Ujfalusi ilk adaylar.

Bir dönem Notts County'de teknik direktörlük yapan Harry Kewell'ın da düşünüldüğü öğrenildi. Böylece takım içindeki önemli bir sorun çözülecek.