Sürpriz geri dönüş: Galatasaray'da çözüm bulundu! Harry Kewell...
Galatasaray'da sıcak saatler... Cimbom'da tarihinde ilk defa teknik ekip ile oyuncuların arasında iletişim eksiklikleri dikkat çekiyor. Bunun çözümü için de teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları arasına bir yabancı ismin alınması gündeme geldi. Adaylar arasında; Elmander, Riera, Ujfalusi ve Kewell var.
Ligde, Avrupa'da ve hatta Ziraat Türkiye Kupası da dahil olumsuz bir gidişat sergileyen Galatasaray'da düğmeye basma zamanı... Sarı kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Fatih Terim ekibini genişletme kararı aldı ve bu kapsamda bir yabancı hoca arayışına girdi. Yabancı oyuncuların fazlalığı sebebiyle böyle bir çözüm düşünen sarı-kırmızılı yönetim adaylar belirledi.
ÇÖZÜM AŞKINA!
Bu adayları da eski oyuncuları özelinde değerlendiren sarı kırmızılı kurmaylar, planını da yaptı. Kulübün efsane isimlerinden Johan Elmander, Albert Riera ve Tomas Ujfalusi ilk adaylar.
Bir dönem Notts County'de teknik direktörlük yapan Harry Kewell'ın da düşünüldüğü öğrenildi. Böylece takım içindeki önemli bir sorun çözülecek.
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 12:51
- Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kötü haberi verdi: Avrupa'dan men...
- Son dakika: Mustafa Denizli Tractor Sazi'den neden ayrıldığını fotomac.com.tr'ye anlattı!
- Sürpriz geri dönüş: Galatasaray'da çözüm bulundu! Harry Kewell...
- Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
- NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet
- Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı'mıza sürpriz aday!
- Araştırma sonuçları açıklandı! Milli Takım yüzde 30.6...
- Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi
- Abdullah Avcı'dan Ersun Yanal'a çalım! Süper golcü Beşiktaş'a...
- Mourinho milli yıldız için görüşmelere başladı! Sürpriz açıklama
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Sürpriz geri dönüş: Galatasaray'da çözüm bulundu! Harry Kewell... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.