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Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...
Galatasaray kötü gidişata son vermek için 'hedef maç' olarak bugünkü Alanyaspor karşılaşmasını görüyor. Süper Lig'de Başakşehir'e yenilip, son dakika golüyle Trabzonspor'dan 1 puanı kurtaran Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti. Brugge'den 90+2'de yediği golle Avrupa Ligi'ni de mucizelere bırakan Aslan, son şoku Türkiye Kupası'nda yaşadı. TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup ederek en büyük umudu lige tutunmaya çalışacak. İşte Fatih Terim'in Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i…
7 Aralık 2019 Cumartesi 02:14
Güncelleme: 07.12.2019 02:21
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Galatasaray kötü gidişata son vermek için 'hedef maç' olarak bugünkü Alanyaspor karşılaşmasını görüyor.
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Süper Lig'de Başakşehir'e yenilip, son dakika golüyle Trabzonspor'dan 1 puanı kurtaran Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti.
Brugge'den 90+2'de yediği golle Avrupa Ligi'ni de mucizelere bırakan Aslan, son şoku Türkiye Kupası'nda yaşadı.
TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup ederek en büyük umudu lige tutunmaya çalışacak.
Sarı-kırmızılı taraftarların özlemle sahalara dönmesini beklediği Radamel Falcao, Alanyaspor karşılaşması kadrosuna dahil edildi.