Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...

Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...

Galatasaray kötü gidişata son vermek için 'hedef maç' olarak bugünkü Alanyaspor karşılaşmasını görüyor. Süper Lig'de Başakşehir'e yenilip, son dakika golüyle Trabzonspor'dan 1 puanı kurtaran Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti. Brugge'den 90+2'de yediği golle Avrupa Ligi'ni de mucizelere bırakan Aslan, son şoku Türkiye Kupası'nda yaşadı. TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup ederek en büyük umudu lige tutunmaya çalışacak. İşte Fatih Terim'in Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i…

7 Aralık 2019 Cumartesi 02:14 Güncelleme: 07.12.2019 02:21
Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...

Galatasaray kötü gidişata son vermek için 'hedef maç' olarak bugünkü Alanyaspor karşılaşmasını görüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...

Süper Lig'de Başakşehir'e yenilip, son dakika golüyle Trabzonspor'dan 1 puanı kurtaran Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti.

Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...

Brugge'den 90+2'de yediği golle Avrupa Ligi'ni de mucizelere bırakan Aslan, son şoku Türkiye Kupası'nda yaşadı.

Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup ederek en büyük umudu lige tutunmaya çalışacak.

Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...

Sarı-kırmızılı taraftarların özlemle sahalara dönmesini beklediği Radamel Falcao, Alanyaspor karşılaşması kadrosuna dahil edildi.

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