Galatasaray kötü gidişata son vermek için 'hedef maç' olarak bugünkü Alanyaspor karşılaşmasını görüyor. Süper Lig'de Başakşehir'e yenilip, son dakika golüyle Trabzonspor'dan 1 puanı kurtaran Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti. Brugge'den 90+2'de yediği golle Avrupa Ligi'ni de mucizelere bırakan Aslan, son şoku Türkiye Kupası'nda yaşadı. TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup ederek en büyük umudu lige tutunmaya çalışacak. İşte Fatih Terim'in Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i…