Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Emre Mor, sahada gösterdiği performanstan çok sosyal medyada yaptıklarıyla gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Emre Mor'un yerini şimdilerde bir başka yıldız futbolcu aldı. İşte o mesajlar...

7 Aralık 2019 Cumartesi 10:30 Güncelleme: 07.12.2019 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





