Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Emre Mor, sahada gösterdiği performanstan çok sosyal medyada yaptıklarıyla gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Emre Mor'un yerini şimdilerde bir başka yıldız futbolcu aldı. İşte o mesajlar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 10:30 Güncelleme: 07.12.2019 10:30
Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Galatasaray'da ikinci Emre Mor vakası yaşanıyor... Aslan'ın yıldız ismi sosyal medyadan çapkınlık yapmasıyla ünlüydü.

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Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Galatasaray'da bu sezonun dikkat çeken isimlerinin başında gelen Ömer Bayram, tam 2 defa Instagram'dan ifşa oldu.

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Sarı-kırmızılıların bu sezon en formda oyuncularından olan Ömer Bayram, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Sosyal medyada gündem olan konu şu şekilde gelişti...

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...

Eda Gökçen Kaya isimli Instagram kullanıcısı, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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