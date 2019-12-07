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Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Şimdi de o futbolcu...
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Emre Mor, sahada gösterdiği performanstan çok sosyal medyada yaptıklarıyla gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Emre Mor'un yerini şimdilerde bir başka yıldız futbolcu aldı. İşte o mesajlar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 10:30
Güncelleme: 07.12.2019 10:30
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Galatasaray'da ikinci Emre Mor vakası yaşanıyor... Aslan'ın yıldız ismi sosyal medyadan çapkınlık yapmasıyla ünlüydü.
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Galatasaray'da bu sezonun dikkat çeken isimlerinin başında gelen Ömer Bayram, tam 2 defa Instagram'dan ifşa oldu.
Sarı-kırmızılıların bu sezon en formda oyuncularından olan Ömer Bayram, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyada gündem olan konu şu şekilde gelişti...
Eda Gökçen Kaya isimli Instagram kullanıcısı, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.