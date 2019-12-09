Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu
Fransa Ligue 1'de Monaco'nun sahasında Amiens'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi takımın yıldız futbolcusu Tiemoue Bakayoko forma numarasını şaşırınca herkes gülme krizine girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1'de Monaco'nun evinde Amiens'ı 3-0 yendiği maçta yeşil sahalarda nadir görülecek bir olay yaşandı.
Ev sahibi takımın formasını giyen Tiemoue Bakayoko, mücadelenin 81. dakikasında oyuncu değişikliği gerçekleştirileceği esnada tabelada yanan 14 forma numarasının kendisine ait olduğunu düşündü ve oyundan çıkmaya yeltendi. Dördüncü hakemin uyarısıyla hatasını fark eden yıldız isim ve takım arkadaşları kahkahaya boğuldu.
Kulüp ise maç sonunda bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kariyerinde uzun süre 14 numaralı formayı giyince..." şeklinde yorum yaptı.
Quand tu as porté le numéro 1?4? un peu trop longtemps dans ta carrière ????— AS Monaco ???? (@AS_Monaco) December 8, 2019
W/ @TimoeB08 ?? pic.twitter.com/XtJ60SiplG
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 09:55
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.