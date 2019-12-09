Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu

Fransa Ligue 1'de Monaco'nun evinde Amiens'ı 3-0 yendiği maçta yeşil sahalarda nadir görülecek bir olay yaşandı.

Ev sahibi takımın formasını giyen Tiemoue Bakayoko, mücadelenin 81. dakikasında oyuncu değişikliği gerçekleştirileceği esnada tabelada yanan 14 forma numarasının kendisine ait olduğunu düşündü ve oyundan çıkmaya yeltendi. Dördüncü hakemin uyarısıyla hatasını fark eden yıldız isim ve takım arkadaşları kahkahaya boğuldu.

Kulüp ise maç sonunda bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kariyerinde uzun süre 14 numaralı formayı giyince..." şeklinde yorum yaptı.