Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu

Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu

Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu

Fransa Ligue 1'de 'nun sahasında 'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi takımın yıldız futbolcusu forma numarasını şaşırınca herkes gülme krizine girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1'de 'nun evinde 'ı 3-0 yendiği maçta yeşil sahalarda nadir görülecek bir olay yaşandı.

Ev sahibi takımın formasını giyen , mücadelenin 81. dakikasında oyuncu değişikliği gerçekleştirileceği esnada tabelada yanan 14 forma numarasının kendisine ait olduğunu düşündü ve oyundan çıkmaya yeltendi. Dördüncü hakemin uyarısıyla hatasını fark eden yıldız isim ve takım arkadaşları kahkahaya boğuldu.

Kulüp ise maç sonunda bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kariyerinde uzun süre 14 numaralı formayı giyince..." şeklinde yorum yaptı.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 09:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakayoko'nun dalgınlığı herkesi kahkahaya boğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN