PSG 3-1 kazandı

Galatasaray'ın Çarşamba akşamı karşılaşacağı PSG, Montpellier'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransız takımı geriye düşse de rakibinin eksik kalmasıyla Neymar, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.