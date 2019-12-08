Galatasaray'ın Çarşamba akşamı karşılaşacağı PSG, Montpellier'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransız takımı geriye düşse de rakibinin eksik kalmasıyla Neymar, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray'ın Çarşamba akşamı karşılaşacağı PSG, Montpellier'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransız takımı geriye düşse de rakibinin eksik kalmasıyla Neymar, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
PSG 3-1 kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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