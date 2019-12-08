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08 Aralık 2019, Pazar
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kazandı

PSG 3-1 kazandı

'ın Çarşamba akşamı karşılaşacağı , Montpellier'i deplasmanda mağlup etti. Fransız takımı geriye düşse de rakibinin eksik kalmasıyla , Mbappe ve Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.

'ın Çarşamba akşamı karşılaşacağı , Montpellier'i deplasmanda mağlup etti. Fransız takımı geriye düşse de rakibinin eksik kalmasıyla , Mbappe ve Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.

  1. 8.12.2019
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