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Galtier'in flaş kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...
Fransa Ligi 17'inci hafta maçında Lille sahasında Brest'i konuk edecek. Fransız ekibinde forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 14'üncü haftada PSG ile oynanan karşılaşmada 78'inci dakikada oyuna girmiş ve zorlu rakibe karşı gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yusuf bu karşılaşmanın ardından oynanan Şampiyonlar Ligi ve lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16'ıncı haftasında oynanan Lyon maçında ise Yusuf Yazıcı'yı yedek kulübesine çekmişti. Galtier 17'inci haftada oynanan Brest maçında da flaş bir karara imza attı. Bu karar sonrasında ise isyan başladı.
6 Aralık 2019 Cuma 21:02
Güncelleme: 06.12.2019 21:02
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Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, dünya devi PSG'ye konuk olmuştu.
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Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya gerilemişti.
Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girmişti.
Yusuf Yazıcı'nın 12 dakika sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ise teknik direktör Galtier'e tepki gösterilmesine neden olmuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık.