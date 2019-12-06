Galtier'in flaş kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligi 17'inci hafta maçında Lille sahasında Brest'i konuk edecek. Fransız ekibinde forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 14'üncü haftada PSG ile oynanan karşılaşmada 78'inci dakikada oyuna girmiş ve zorlu rakibe karşı gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yusuf bu karşılaşmanın ardından oynanan Şampiyonlar Ligi ve lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16'ıncı haftasında oynanan Lyon maçında ise Yusuf Yazıcı'yı yedek kulübesine çekmişti. Galtier 17'inci haftada oynanan Brest maçında da flaş bir karara imza attı. Bu karar sonrasında ise isyan başladı.

6 Aralık 2019 Cuma 21:02 Güncelleme: 06.12.2019 21:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





