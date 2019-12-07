Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Belhanda'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da kaleci Muslera gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Uruguaylı yıldız inanılmaz kurtarışlar yaparak Galatasaray'ın 3 puanı almasında en önemli rolü oynadı. Fernando Muslera'nın bu performansı sarı-kırmızılı taraftarları coştururken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

7 Aralık 2019 Cumartesi 22:07 Güncelleme: 07.12.2019 22:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





