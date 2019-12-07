Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Belhanda'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da kaleci Muslera gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Uruguaylı yıldız inanılmaz kurtarışlar yaparak Galatasaray'ın 3 puanı almasında en önemli rolü oynadı. Fernando Muslera'nın bu performansı sarı-kırmızılı taraftarları coştururken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
7 Aralık 2019 Cumartesi 22:07
Güncelleme: 07.12.2019 22:07
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Galatasaray - Alanyaspor maçına Fernando Muslera damga vurdu.
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Süper Lig'in 14. haftasında sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam ederken sarı-kırmızılı takımın yıldız file bekçisi Muslera üst üste inanılmaz kurtarışlar yaptı.
Kariyer maçlarından birini oynayan Uruguaylı yıldız, Alanyaspor ataklarına geçit vermedi ve Galatasaray'ın galibiyetinin mimarı oldu.
FernandoMuslera'nın bu performansı sosyal medyayı salladı.