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Seni unutmayacağız

Spor camiası, cansız bedenine ulaşılan Atsu’yu unutmadı. Eski takımları törenle oyuncuyu andı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Seni unutmayacağız

Depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu için Avrupa'daki anma törenleri devam ediyor. Premier Lig'de eski takımları Chelsea ve Newcastle United tarafından saygı duruşuyla anılan Atsu unutulmuyor. Porto ile Rio Ave arasındaki maç öncesinde iki takım kaptanları daha önce her iki takımda forma giyen Atsu'nun 27 ve 20 numaralı formalarıyla sahaya çıktı. 31 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Kariyerine Porto'da başlayan Atsu, daha sonra Rio Ave, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle United, Al Raed ve Atakaş Hatayspor formalarını giymişti.


Atsu, iki eski takımı Porto ile Rio Ave'nin karşılaştığı maçın öncesinde de anıldı.


GANA'YA GÖNDERİLDİ
Depreme Hatay'da yakalanan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalarak 31 yaşında hayata gözlerini yuman Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi. Önce karayolu ile Adana'ya oradan da uçakla İstanbul'a getirilen Ganalı oyuncunun cenazesi, dün Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.20'de Gana'nın başkenti Akra'ya gönderildi.

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