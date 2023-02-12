Haberler Deprem Madrid'de depremzedeler için özel maç!

Madrid'de depremzedeler için özel maç!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle futbol dünyası da birlik oldu. Depremzedelere destek olunması amacıyla İspanya'da bir yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 18:29
Madrid'de depremzedeler için özel maç!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan çevre illerde ve Suriye'de büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından tüm futbol dünyası seferber oldu. Bu anlamda İspanya'nın başkenti Madrid'de bir yardım maçı planlanıldığı öğrenildi.

Türkiye'ye destek olmak için yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek maç için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadınının uygunluğunun araştırıldığı aktarıdı.

GUTI VE ROBERTO CARLOS DA YER ALACAK

Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma terletmiş olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos'un yardım maçında sahada yer almak istediği öğrenildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre konuyla ilgili olarak Real Madrid, Atletico madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile görüşülecek. Maçın geliri ise depremzedeler için kullanılacak.

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