Haberler Denizlispor Denizlispor’da istifa depremi sürüyor! Burak Özsaraç...

’da istifa depremi sürüyor! ...

’de son sıralarda yer alan ’da istifalar devam ederken bir yenisi daha eklenerek sportif direktörlük görevinde bulunan , istifa ettiğini açıkladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 17:11
Denizlispor’da istifa depremi sürüyor! Burak Özsaraç...

yönetiminde yeni istifalar gelmeye devam ederken bir yenisi daha eklendi. Bugün sabah saatlerinde yönetim kurulunda bulunan , , ve 'ın da istifa ettiği öğrenilirken, yönetimde bu zamana kadar toplam 8 yönetici istifa etmesi üzerine açıklama yapılacağı beklenirken sportif direktör istifasını açıkladı.

"DENİZLİSPOR'UMUZ SÜPER LİGDE KALMAYI BAŞARACAK"
İstifasını açıklayan İhsan , "Yaklaşık 2 yıldır, 'da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. 'umuz kalmayı başaracak, büyük bir taraftara, futbolcu grubuna ve teknik heyete sahiptir ve mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulübüme sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

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