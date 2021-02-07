Yukatel Denizlispor'da 3 istifa!

Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından istifa ettiklerini açıklayan Cinkaya, "Kulübümüzün hak ettiği süper ligde hayalini kurduğumuz başarılara ulaşmak üzere başkanımız Ali Çetin'in teklifi ile yola çıktığımız bu önemli yolda bugün itibari ile yollarımızı ayırdığımızı siz değerli basın mensupları ve taraftarlarımızla paylaşmak istiyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren maddi manevi Denizlispor'un başarısı için mücadele ettiklerini belirten Cinkaya, "Özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmelerden, yönetim tarzı ve fikir ayrılıklarımızdan dolayı takımımıza daha fazla faydalı olamayacağımızı anladığımız için, bu şanlı görevi bırakma kararı almış bulunmaktayız. Her zaman bizlere iş düştüğünde Denizlispor'umuza hizmet edeceğimizden kimsenin kesinlikle şüphesi olmasın. Bugüne kadar çalıştığımız değerli yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve her zaman yanımızda olan basın mensuplarına ve hiçbir zaman yeri dolmayacak olan cefakar taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Güzel günlerde görüşmek üzere" diye konuştu.