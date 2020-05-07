Son dakika: Denizlispor'dan Hugo Rodallega açıklaması!
Son dakika haberleri... Denizlispor'da forma giyen Kolombiyalı golcü Hugo Rodellega'nın antrenmanlara çıkmadığı yönünde çıkan haberlerle ilgili resmi açıklama geldi. Denizlispor başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tüm açıklamalar ve habere dair detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giyen golcü futbolcu Hugo Rodallega'nın kulübüyle sıkıntılar yaşadığı gündeme geldi. Rodallega'nın antrenmanlara katılmak istemediği ve yönetime rest çektiği iddia edildi. Bu konuda Denizlispor'dan resmi bir açıklama geldi.
Radyospor'a konuşan Kaan Şanlıkan, Rodallega ile ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"ÇIKAN HABERLERE SADECE GÜLÜYORUZ"
Şanlıkan, "Rodallega ile ilgili çıkan haberlere sadece gülüyorum. Emin olun Rodallega da gülüyor. Kendisi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Herhangi bir sorunumuz yok" dedi.
"RODALLEGA'NIN AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİ YOK"
Denizlispor başkan yardımcısı ayrıca, "Futbolcumuz antrenmanlara katılıyor. Takımdan ayrılmak gibi bir durum da söz konusu değil. Lig başlayınca Rodallega bizim yine en önemli silahlarımızdan biri olacak" ifadelerini kullandı.
RODALLEGA KAÇ GOL ATTI?
Bu sezon Denizlispor'da 24 maçta 2092 dakika süre alan Hugo Rodallega, 6 gol atarken 1 kez de asist yaptı.
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