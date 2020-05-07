Denizlispor'da Rodallega'nın tedavisi sürüyor
Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega'nın dünkü idmanda yer almaması üzerine sosyal medyada golcü futbolcunun corona virüsü nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddiaları gündeme geldi.
İddiaların asılsız olduğunu açıklayan Denizlispor yönetimi, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, Kolombiyalı forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Denizlispor yönetimi konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Antrenman saatinde takımla çalışmayan Rodallega'ya masaj tedavisi uygulandığı bildirildi. Bu sezon çıktığı 23 maçta 6 gol atan Rodallega'nın tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalarda yer alacağı vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen arada daha önce Barrow ve Stackhowiak'ın ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle ayrıldığı Denizlispor, yeni sezonda öncelikle yerli kadrosunu korumaya çalışacak.
- 07.05.2020
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Denizlispor'da Rodallega'nın tedavisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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