Denizlispor Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Denizlispor ve Kayserispor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda ligin son sırasındaki Kayserispor'u ağırlayacak. Uzun süren galibiyet hasretine evinde son vermek isteyen Denizlispor, zorlu rakibini mağlup ederek 3 puanı cebine koymak ve ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kayserispor ise buhran döneminden çıkarak Denizlispor deplasmanında en az 1 puan almanın hesaplarını yapıyor.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

15 Şubat Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan bu zorlu karşılaşma beIN Sports HD 2'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

MAÇIN 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Özgür, Mbamba, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic

Denizlispor, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği altı maçın beşini (1M) ve son dört karşılaşmayı kazandı.



Kayserispor ile deplasmanda oynadığı tüm Süper Lig maçlarında gol yiyen Denizlispor (toplam 9 gol), son üç karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.



Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Denizlispor (3B 3M), daha önceki dört karşılaşmada 10 puan toplamıştı (3G 1B).



Deplasmanda çıktığı son dokuz maçı kaybeden Kayserispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.



Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki ekipten biri Denizlispor (Alanyaspor ile birlikte). Kayserispor ise bu dakikalarda en fazla gol yiyen takım konumunda (9).



Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en az isabetli şut çeken (Denizlispor; 66) ve kalesinde en fazla şut gören (Kayserispor; 140) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.



Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a karşı forma giydiği ilk dört maçta dört gol atan Hugo Rodallega (toplam 14 şut), daha sonraki dört karşılaşmada çektiği 18 şutta rakip fileleri havalandıramadı.



Bu sezon Süper Lig'de takımının iç sahada attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden oyuncu Oscar Estupinan (%50; 4/8).



Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla isabetli şut çeken oyuncu olan Muris Mesanovic (8), aynı zamanda gole çevirme yüzdesi en düşük isim konumunda (%9.1).



Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadan en fazla konuk ettiği rakibi Kayserispor (6G 1B).

VARSA YOKSA 3 PUAN

Ligde son galibiyetini 16 Aralık'ta Trabzonspor deplasmanında alan ardından 6 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Denizlispor, bugün kendi evinde karşılaşacağı Kayserispor'a bilendi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Artık bu futbolu skora da yansıtmamız gerekiyor. Evimizde mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi..

20. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Süper Lig'in 22.haftasında Denizli'de Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek. Saat 14.00'de oynanacak müsabakada galibiyet kovalayacak iki ekip, Süper Lig tarihinde 20.kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 19 maçta Denizlispor 7 kez Kayserispor ise 6 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Yeşil Siyahlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken Kayserispor ise 23 gol attı. Denizli'de oynanan 9 maçta 6 kez Denizlispor 1 kez Kayserispor kazandı. 2 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabaka ise karşılıklı atılan goller ile 1-1 neticelenmişti.

2 takım arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Denizlispor 1-1

2009/2010 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2009/2010 Kayserispor-Denizlispor 3-0

2008/2009 Kayserispor-Denizlispor 2-0

2008/2009 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2007/2008 Kayserispor-Denizlispor 1-1

2007/2008 Denizlispor-Kayserispor 2-0

2006/2007 Denizlispor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2005/2006 Kayserispor-Denizlispor 2-2

2005/2006 Denizlispor-Kayserispor 1-3

2004/2005 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2004/2005 Denizlispor-Kayserispor 2-1

1995/1996 Kayserispor-Denizlispor 0-0

1995/1996 Denizlispor-Kayserispor 2-2

1994/1995 Denizlispor-Kayserispor 3-0

1994/1995 Kayserispor-Denizlispor 5-1

1985/1986 Kayserispor-Denizlispor 0-2

1985/1986 Denizlispor-Kayserispor 0-0

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