Çorum FK renk katacak

Ön alan baskısı yapan ve kompakt halde hareket eden bir takım olacaklarını söyleyen Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Süper Lig'e renk katacaklarını dile getirdi.
Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Ön alan baskısı yapan ve kompakt halde hareket eden bir takım olacaklarını söyleyen Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Süper Lig'e renk katacaklarını dile getirdi. Transfer sürecinin planlanan şekilde ilerlediğini aktaran genç teknik adam, eksik bölgeler için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Uğur Uçar, "Şimdi orta saha, kanat ve forvet transferlerine yöneleceğiz" dedi.