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Son dakika spor haberleri: 'da ile yollar ayrıldı!

ekiplerinden 'da ile yollar ayrıldı. ekibi resmi hesabından, sözleşmesi sona eren futbolcu'ya "Güle güle " sözleriyle veda etti.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:37
Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor'da Braian Samudio ile yollar ayrıldı!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz 'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

futbolcu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu.

, ilk sezonda 34, 2018- sezonunda 32, 2019-2020 sezonunda 34 maçta görev alırken, 2020-2021 sezonunda ise 39 resmi maçta sahada görev alarak toplamda 139 karşılaşmada takımına katkı verdi. Samudio, 'de 95, . Lig'de 33 ve 'nda da 11 karşılaşmada mavili-yeşilli formayı giydi.

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