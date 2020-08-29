Remy Rize’de

Transferde bombayı Rizespor patlattı. Yeşil-mavililer, sürpriz bir hamleyle dünyaca ünlü golcü Loic Remy'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki yıldız golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Hasan Kartal'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Remy, "Pek çok kulüp benimle sözleşme imzalamak istedi. Benim tercihim Rizespor oldu. Ben Rizespor'un projesine inanıyorum ve güveniyorum. Yeteneğimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Lille de birkaç yıl öncesinde bu konumdaydı. Burada güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK

Süper Lig'den başka takımlarla da görüştüğünü söyleyen tecrübeli santrfor, "Fenerbahçe ile görüştük. Bir transfer teması yaşandı ama başka kulüpler de vardı o esnada. Bu lige fark yaratmaya geldim. Herkese kendimi göstereceğim" ifadelerini kullandı. Futbol kariyerinde Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Cristal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille'de oynayan, 31 kez milli olup 7 gol atan Fransız yıldız, geçen sezon Lille'de 30 maçta 14 gol kaydetti.