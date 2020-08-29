Remy Rize’de
Rize; Lyon, Marsilya, Chelsea gibi takımlarda oynamış, 31 kez milli olan, en son Lille’de forma giyen 33 yaşındaki yıldız santrforla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Transferde bombayı Rizespor patlattı. Yeşil-mavililer, sürpriz bir hamleyle dünyaca ünlü golcü Loic Remy'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki yıldız golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Hasan Kartal'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Remy, "Pek çok kulüp benimle sözleşme imzalamak istedi. Benim tercihim Rizespor oldu. Ben Rizespor'un projesine inanıyorum ve güveniyorum. Yeteneğimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Lille de birkaç yıl öncesinde bu konumdaydı. Burada güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK
Süper Lig'den başka takımlarla da görüştüğünü söyleyen tecrübeli santrfor, "Fenerbahçe ile görüştük. Bir transfer teması yaşandı ama başka kulüpler de vardı o esnada. Bu lige fark yaratmaya geldim. Herkese kendimi göstereceğim" ifadelerini kullandı. Futbol kariyerinde Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Cristal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille'de oynayan, 31 kez milli olup 7 gol atan Fransız yıldız, geçen sezon Lille'de 30 maçta 14 gol kaydetti.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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