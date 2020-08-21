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21 Ağustos 2020, Cuma
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Rizespor'a müjdesi

Rizespor'a transfer müjdesi

Transferde ince eleyip sık dokuyan , yerli transferinde atağa kalktı. 4 yerli futbolcuyu ettiklerini söyleyen Başkan , yeşil-mavili camiaya müjdeyi verdi.

Transferde ince eleyip sık dokuyan , yerli transferinde atağa kalktı. 4 yerli futbolcuyu ettiklerini söyleyen Başkan , yeşil-mavili camiaya müjdeyi verdi. Radyospor'a konuşan Başkan Hasan Kartal, "'nden ayrılan ön libero Yasin Pehlivan ve kanat oyuncusu , 'le vedalaşan sol açık ile 1. Lig ekibi Altınordu'yla bağlarını koparan golcü Kemal Rüzgar'ı transfer ettik. 4 oyuncu da kampımıza dahil oldu. 8-10 tane daha transferimiz olacak" bilgisini verdi.
  1. 21.8.2020
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