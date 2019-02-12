"Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak"
13 Şubat 2019, Çarşamba
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"Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak"

"Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak"

'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü 'a konuk olacak 'un Faslı futbolcusu , 'ya kazanmak için gideceklerini söyledi.

Defans oyuncusu Abarhoun, Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci devreye çok iyi başladıklarını belirtti.

İlk 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Bu bizim için çok iyi oldu. Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak. Bu her zaman mümkün olmuyor. Takım olarak iyi durumdayız." dedi.

, maçına odaklandıklarını aktararak, söyle konuştu:

"'ya da kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tek hedefimiz üç puan. Taraflarımız hem sahamızda hem de deplasman maçlarında bize çok yardımcı oldular. Onların desteğinin artı olduğunu düşünüyorum. Kalan maçlarda da elimizden geleni yapacağız. Moral olarak da çok iyi seviyedeyiz."

Ara transfer döneminde takıma yeni oyuncuların katıldığını hatırlatan Abarhoun, "Henüz uyum sürecini atlatamadık. Herkes takımın daha yukarılara çıkması için elinden geleni yapıyor. Dört maçta alınan 10 puan var. Önümüzdeki maçlarda bu serinin devam etmesini istiyoruz. Önemli olan kaybetmemek. Sahadan bir şekilde puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mohamed Abarhoun, Rize'yi çok sevdiğini belirterek, "Sakin bir şehir. Ailem için bu çok önemli bir unsurdu. Burayı tercih etmemdeki faktörlerden birisiydi. En çok bunu sevdim." yorumunu yaptı.

, yaptığı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Davide Petrucci, Aminu Umar ve Aatıf Chahechouhe katılmadı.

  1. 12.2.2019 13:52
  2. Güncelleme: 12.2.2019 15:58
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