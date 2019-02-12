"Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak"
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Mohamed Abarhoun, Bursa'ya kazanmak için gideceklerini söyledi.
Defans oyuncusu Abarhoun, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci devreye çok iyi başladıklarını belirtti.
İlk 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Bu bizim için çok iyi oldu. Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak. Bu her zaman mümkün olmuyor. Takım olarak iyi durumdayız." dedi.
Mohamed Abarhoun, Bursaspor maçına odaklandıklarını aktararak, söyle konuştu:
"Bursa'ya da kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tek hedefimiz üç puan. Taraflarımız hem sahamızda hem de deplasman maçlarında bize çok yardımcı oldular. Onların desteğinin artı olduğunu düşünüyorum. Kalan maçlarda da elimizden geleni yapacağız. Moral olarak da çok iyi seviyedeyiz."
Ara transfer döneminde takıma yeni oyuncuların katıldığını hatırlatan Abarhoun, "Henüz uyum sürecini atlatamadık. Herkes takımın daha yukarılara çıkması için elinden geleni yapıyor. Dört maçta alınan 10 puan var. Önümüzdeki maçlarda bu serinin devam etmesini istiyoruz. Önemli olan kaybetmemek. Sahadan bir şekilde puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Mohamed Abarhoun, Rize'yi çok sevdiğini belirterek, "Sakin bir şehir. Ailem için bu çok önemli bir unsurdu. Burayı tercih etmemdeki faktörlerden birisiydi. En çok bunu sevdim." yorumunu yaptı.
Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Davide Petrucci, Aminu Umar ve Aatıf Chahechouhe katılmadı.
- 12.2.2019 13:52
- Güncelleme: 12.2.2019 15:58
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
"Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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