Galatasaray'da Dursun Özbek'ten büyük jest! Derbi primi...

Son haftalarda takımdaki eksiklerin de etkisiyle büyük bir düşüş yaşayan G.Saray'da yönetim oyuncuların moralini üst seviyede tutabilmek için elinden geleni yapıyor. Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, önemli maçların kazanılmasına yardımcı olabilmek için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Başkan Dursun Özbek, pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan F.Bahçe derbisi için futbolculara 1 milyon euro'luk prim açıkladı.

AVRUPA TARİFESİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçlarda elde edilecek galibiyetler için 1 milyon euro dağıtan sarı-kırmızılılar, derbiye de Avrupa tarifesi uygulama kararı aldı. Karşılaşma öncesinde kampa girmeyecek olan futbolcular, derbiden 3 puanla ayrılması durumunda 1 milyon euro'luk primin 500 binini hemen alacak. Kalan 500 bin euro'luk bölüm ise havuza atılacak ve sezon sonunda şampiyon olunması durumunda oyunculara dağıtılacak.