Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 93-71 Bosna Hersek | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 20:53 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 22:51
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında 12 Dev Adam, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibini 93-71 yenen Milli Takım, bu sonuç ile birlikte oynadığı son 10 resmi maçta 9. galibiyetini aldı. Çeyrek sonuçları ise şu şekildeydi:

1. ÇEYREK: 29-20

DEVRE ARASI: 46-45

3. ÇEYREK: 67-58

İŞTE 12 DEV ADAM'IN FİKSTÜRÜ

İsviçre, Slovenya ve Bosna Hersek ile aynı grupta yer alan A Milli Basketbol Takımımızın fikstürü şu şekilde;

30 Kasım Pazar saat 19:00: İsviçre-Türkiye

27 Şubat 2026: Sırbistan-Türkiye

2 Mart 2026: Türkiye-Sırbistan

2 Temmuz 2026: Bosna Hersek-Türkiye

5 Temmuz 2026: Türkiye-İsviçre

