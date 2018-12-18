Aybaba dokunuşu

Samet Aybaba, eski takımlarında olduğu gibi Bursa'da da birçok isimden skor katkısı aldı. 16 gol kaydeden Timsah'ta, 9 farklı isim ağları havalandırdı. Aytaç ile Latovlevici 3'er, Umut Nayir, Umut Meraş ile Sakho 2'şer ve Lima, Ekong, Ramazan ile Ertuğrul ise 1'er gol kaydetti.