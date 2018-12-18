Aybaba dokunuşu – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Aybaba dokunuşu

Aybaba dokunuşu

, eski takımlarında olduğu gibi 'da da birçok isimden skor katkısı aldı.

, eski takımlarında olduğu gibi 'da da birçok isimden skor katkısı aldı. 16 gol kaydeden Timsah'ta, 9 farklı isim ağları havalandırdı. Aytaç ile Latovlevici 3'er, Umut Nayir, Umut Meraş ile Sakho 2'şer ve Lima, Ekong, Ramazan ile Ertuğrul ise 1'er gol kaydetti.

  1. 18.12.2018
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