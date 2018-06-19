Bursaspor'da golcüler Fernandao'yu geçemedi – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    'da golcüler Fernandao'yu geçemedi

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da golcüler Fernandao'yu geçemedi

    'da son iki sezonda, forvet oyuncularının bir sezon içerisinde attığı toplam gol sayısı, Fernandao'nun bir sezonda attığı gol sayısına dahi yaklaşamadı.

    yönetimi, orta sahaya takviye için yoğunlaşırken bir yandan da forvet arayışını sürdürüyor. Özellikle son 2 sezondur hücum hattında sıkıntı yaşayan yeşil beyazlı ekipte, son 3 sezon içerisinde bu bölgeye yapılan transferlerden yüksek verim alınamadı. Söz konusu süreçte , 7 forvet oyuncusunu kadrosuna katarken bu oyuncuların hiçbiri eski golcüler Fernandao ve 'nun gol sayısına dahi yaklaşamadı.

    FERNANDAO VE BAKAMBU İKİLİSİ SIRTLADI
    2014-15 sezonunda Bursaspor'da forma giyen Brezilyalı Fernandao, 44 maçta 26 gol kaydederken; Demokratik Kongolu forvet ise 39 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Bu dönemin ardından takıma dahil edilen , , , , , ve Tom de Sutter ise sezon içerisinde her iki oyuncunun bir sezonda attığı gol sayısına ulaşamadı.

    HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI
    2015-16 sezonunda Bursaspor forvet oyuncularından 28 gol katkısı alırken; 16, 6, 4 ve Tom de Sutter 2 gol kaydetti. 2016-17 sezonunda ise Kubilay Kanatsızkuş 7, Deniz Yılmaz 5, Tomas Necid 2 ve 1 golde kalırken, golle tanışamadı. Son olarak geçtiğimiz sezonda ise Bogdan Stancu 8, 4, Deniz Yılmaz 2 ve Sinan Bakış 1 kez rakip fileleri havalandırırken, Kubilay Kanatsızkuş gol atamadan sezonu tamamladı.

    Böylelikle Bursaspor'da son iki sezonda, forvet oyuncularının bir sezon içerisinde attığı toplam gol sayısı, Fernandao'nun bir sezonda attığı gol sayısına dahi yaklaşamadı.

    1. 19.6.2018 11:11
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