Anthony Joshua öğrenci evini bastı! "Çenenizi kırdığımda..."

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin öğrencileriyle ilginç bir tartışmaya girdi. İki kez dünya ağır siklet şampiyonluğu yaşayan Joshua, Loughborough Üniversitesi'nin yakınından geçerken, birkaç öğrenci kendisine laf attı.

ÖĞRENCİLERİN KÜFÜR ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Öğrencilerin küfürlü bir şekilde Joshua'ya Tyson Fury ile dövüşmekten kaçmakla suçlayarak küfrettiği ve bu olay sonrasında ünlü boksörün çok sinirlendiği ve daireye zorla girdiği öne sürüldü.

Joshua'nın eve girmesi sonrasında öğrencilerin hareketsiz bir şekilde karşısında bekledikleri görüldü ve dünyaca ünlü boksörün, "Ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin. Ağzınızı çalıştırabildiğinizi aklınızdan çıkarmayın çünkü çenenizi kırdığımda bunu tekrar yapmakta güçlük çekeceksiniz. Ne söylediğinizi bilin çünkü bazen kiminle konuştuğunuzun farkında olamıyorsunuz." dediği duyuldu.

Bu olayın videosu, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.