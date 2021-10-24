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Son dakika spor haberi: Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın doping testi sonucu açıklandı!

Son dakika spor haberleri... Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen Tyson Fury-Deontay Wilder maçı sonrası doping testine giren iki sporcunun, numune sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 11:23
Son dakika spor haberi: Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın doping testi sonucu açıklandı!

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, boks tutkunlarının merakla beklediği WBC ağır sıklet unvan maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadelenin galibi ise rakibini nakavt eden Tyson Fury olmuştu.

Son dakika spor haberi: Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın doping testi sonucu açıklandı!

İkili, karşılaşma sonrası doping testine girdi. Gönüllü Anti-Doping Ajansı (VADA) iki sporcunun numune analizlerinin tamamlandığını ve sonuçların temiz çıktığını bildiren bir açıklama yayınladı. Yapılan duyuruda, "Doping testlerini tekrar başarıyla tamamladıkları için Tyson Fury ve Deontay Wilder'ı tebrik ederiz" denildi.

Son dakika spor haberi: Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın doping testi sonucu açıklandı!

İlk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşan iki boksorun mücadelesi berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı 7. rauntta teknik nakavtla kazanan Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

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