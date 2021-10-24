Son dakika spor haberi: Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın doping testi sonucu açıklandı!

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, boks tutkunlarının merakla beklediği WBC ağır sıklet unvan maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadelenin galibi ise rakibini nakavt eden Tyson Fury olmuştu.

İkili, karşılaşma sonrası doping testine girdi. Gönüllü Anti-Doping Ajansı (VADA) iki sporcunun numune analizlerinin tamamlandığını ve sonuçların temiz çıktığını bildiren bir açıklama yayınladı. Yapılan duyuruda, "Doping testlerini tekrar başarıyla tamamladıkları için Tyson Fury ve Deontay Wilder'ı tebrik ederiz" denildi.