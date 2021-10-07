Haberler Boks Wilder - Fury maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wilder - Fury maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına çıkacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşma ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek. Peki Wilder-Fury maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 15:53
Wilder - Fury maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanmasına rağmen Tyson Fury'nin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle ertelenen 3. maçın tarihi belli oldu.

WILDER - FURY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
WBC ağır sıklet kemeri için Deontay Wilder ile Tyson Fury kozlarını paylaşacak. 10 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.

SON DAKİKA