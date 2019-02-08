Şampiyon Rus boksör Alexander Kostromin öldürüldü
Şampiyon Rus boksör Alexander Kostromin, evinin yakınında ölü olarak bulundu.
Rus boksörün cansız bedeni dün akşam saatlerinde Rusya'nın Belgorod şehrindeki evinin hemen yakınında bulundu. Yerel basın, boksörün 8 kurşun ile vurulduğunun belirlendiğini; cinayeti işleyen kişinin ise araba ile olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini yazdı.
Rus boksör Alexander Kostromin ismini ilk kez 2005'teki müsabakada rakibini yenerek duyurmuştu. 2014'te Kırım'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında altın madalya kazanmıştı. 81 kiloda yarışan boksör, 16 Şubat'ta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek karşılaşmaya hazırlanıyordu. 29 yaşında olan boksörün, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.
- 8.2.2019 12:19
- Güncelleme: 8.2.2019 12:37
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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Töre’yi affedelim
Toplam 1
Yorum
BJK'li Elinize ne geçiyor bu oyunculari uzun süre cezalandirinca? hani suçlari nedir ki ne kadar büyüktür? UEFA'da, Erzuruma karsi, kirmizi Q7 ayri
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Gümüş bekliyor
Toplam 2
Yorum
GİT GS DAN AMAN BİR AN ÖNCE GİT. YÜK OLDUN ZATEN BU GAMSIZLIĞINLA GS YA. GAMSIZ SİNAN GÜMÜŞ. YERİN GS DEĞİL. LİG SONUNCUSU BİR KULÜP
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