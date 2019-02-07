Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da toplanıyor
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
WOW İstanbul Otel'de AIBA Başkanı Gafur Rahimov ve AIBA Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Özgenç'in de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda boksun geleceği ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili kararlar alınacak.
- 7.2.2019 14:14
- Güncelleme: 7.2.2019 14:21
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 1
Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Toplam 1
Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
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