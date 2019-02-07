Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da toplanıyor

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

WOW İstanbul Otel'de AIBA Başkanı Gafur Rahimov ve AIBA Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Özgenç'in de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda boksun geleceği ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili kararlar alınacak.