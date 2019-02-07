Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da toplanıyor
07 Şubat 2019, Perşembe
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'da toplanıyor

Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da toplanıyor

() tarihlerinde 'da gerçekleştirilecek.

() tarihlerinde 'da gerçekleştirilecek.

WOW İstanbul Otel'de AIBA Başkanı Gafur Rahimov ve AIBA Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Özgenç'in de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda boksun geleceği ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili kararlar alınacak.

  1. 7.2.2019 14:14
  2. Güncelleme: 7.2.2019 14:21
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