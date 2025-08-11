Bodrum FK 1 puanla yetindi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
1. Lig'de sezonun ilk maçında Pendikspor'u ağırlayan Bodrum Futbol Kulübü evinde öne geçtiği 90 dakikadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 12:20
Süper Lig'den düştükten sonra sezonu Pendikspor önünde açan yeşil-beyazlı ekip galibiyeti koruyamadı. Sezon öncesi dış transferde yalnız 2 genç oyuncu alan Bodrum'da yeni transferlerden 21 yaşındaki golcü Ali Habeşoğlu ilk resmi maçında ilk golünü attı. Son olarak 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'deki Play-Off finalinde karşılaşıp Süper Lig yolunda yenildiği rakibinden rövanşı alamayan Bodrum ekibinde teknik direktör Burhan Eşer doğru yolda olduklarını söyledi.

Maçın zorlu geçtiğini belirten Eşer, "Ligin ilk maçı her zaman zor olur. Hava sıcaklığı da etkiledi ama bahane değil. Tempo ve mücadele olarak iki takım da iyi oynadı. Son 20 dakika değişikliklerden sonra tempomuz biraz düştü ancak genel anlamda maçın hakimi bizdik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Lig uzun maraton, sürpriz sonuçlar olabiliyor. Biz doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz. Girdiğimiz 4-5 pozisyonu değerlendiremedik. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız ve daha güzel sonuçlarla karşınızda olacağız. Bodrum sıcağında zeminin bu şekilde olması nedeniyle buradaki insanların emeğine saygı göstermemiz gerekiyor. Çimlerin uzunluğu ve kısalığı ölçülüyor. Sahamızın zeminine laf söylemeye gerek yok. Bunu daha önce de yapanlar oldu. Zeminin durumu çok iyiydi" açıklamasını yaptı.

