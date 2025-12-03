CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Inter-Venezia maçı izle! Ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu...

Inter-Venezia maçı izle! Ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Kupası son 16 turunda Inter ile Venezia karşı karşıya gelecek. Cristian Chivu yönetiminde yeni bir yapılanma süreci yaşayan ev sahibi ekip, kritik maçı kazanarak çeyrek final bileti almanın hesaplarını yapıyor. Hem ligde hem de kupada başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Venezia ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Inter-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 15:13
Inter-Venezia maçı izle! Ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu...

Inter-Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turu, Inter ile Venezia'yı karşı karşıya getirecek kritik bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Cristian Chivu yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren Inter, hem moral hem de hedefler açısından büyük önem taşıyan bu maçı kazanarak çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Sezonun genelinde istikrarlı bir performans sergilemeyi amaçlayan Milano ekibinde, yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Futbolseverler ise heyecanla, "Inter-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

INTER-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Inter-Venezia maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

INTER-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Venezia maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-VENEZIA MAÇI CANLI İZLE

INTER-VENEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Cocchi, Diouf, Frattesi, Zielinski, Luis Henrique; Thuram, Esposito.

Venezia: Grandi; Korac, Venturi, Sidibe; Sagrado, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casas, Adorante

Anasayfa
