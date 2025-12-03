İtalyan gazeteci açıkladı: Deniz Gül'ün Süper Lig'e transferi...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Portekiz Ligi ekiplerinden FC Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yıldız oyuncuya Süper Lig'den ilgi olduğunu fakat Porto'nun olası bir ayrılığa izin vermeyeceğini açıkladı.

Romano paylaşımında "Türk temsilcilerinin transfere istekli olduğu yönündeki haberlere rağmen FC Porto, Deniz Gül'ün takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor. Francesco Farioli (Porto Teknik Direktörü) onu çok beğeniyor ve Gül de Porto'da mutlu." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki santrfor, bu sezon Portekiz ekibi ile 14 maçta toplamda 488 dakika görev alırken 3 gol/1 asist katkısı sunmayı başardı.

İŞTE O PAYLAŞIM