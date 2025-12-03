CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalyan gazeteci açıkladı: Deniz Gül'ün Süper Lig'e transferi...

İtalyan gazeteci açıkladı: Deniz Gül'ün Süper Lig'e transferi...

Adı Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılan Deniz Gül ile ilgili paylaşım yapan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Porto'nun milli yıldızı ara transfer döneminde takımdan gönderme niyeti olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 18:30
İtalyan gazeteci açıkladı: Deniz Gül'ün Süper Lig'e transferi...

Portekiz Ligi ekiplerinden FC Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yıldız oyuncuya Süper Lig'den ilgi olduğunu fakat Porto'nun olası bir ayrılığa izin vermeyeceğini açıkladı.

Romano paylaşımında "Türk temsilcilerinin transfere istekli olduğu yönündeki haberlere rağmen FC Porto, Deniz Gül'ün takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor. Francesco Farioli (Porto Teknik Direktörü) onu çok beğeniyor ve Gül de Porto'da mutlu." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki santrfor, bu sezon Portekiz ekibi ile 14 maçta toplamda 488 dakika görev alırken 3 gol/1 asist katkısı sunmayı başardı.

İŞTE O PAYLAŞIM

