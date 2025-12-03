Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Rayyan Baniya...

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Rayyan Baniya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" dedi."

Rayyan Baniya'nın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.