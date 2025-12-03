CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Rayyan Baniya...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Rayyan Baniya...

Trabzonspor, 26 yaşındaki stoper Rayyan Baniya'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 17:46 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 17:58
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Rayyan Baniya...

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Rayyan Baniya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" dedi."

Rayyan Baniya'nın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe | CANLI
Fenerbahçe’de tartışmasız 1 numara! “Tedesco’ya mesaj verdi”
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
Tedesco'dan flaş karar! Duran...
