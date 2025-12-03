Brighton-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brighton, Aston Villa'yı konuk edecek. Fabian Hürzeler'in öğrencileri, son 4 maçta elde ettikleri 3 galibiyet ve 1 beraberlikten aldığı moral ile sahaya çıkacak. Taraftarlar, özellikle milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun bu kritik mücadelede forma giyip giyemeyeceğini merakla takip ediyor. Diğer yanda ise Aston Villa cephesi var. 5 maçlık galibiyet serisiyle Premier Lig'in en formda ekiplerinden biri olan Birmingham temsilcisi, deplasmanda oynayacağı bu zorlu mücadelede başarılı grafiğini sürdürmenin peşinde. Peki, Brighton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Brighton-Aston Villa maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

BRIGHTON-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

The American Express'te oynanacak Brighton-Aston Villa maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Verbruggen; Ferdi Kadıoğlu, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Hinshelwood, Gomez; Tzimas

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Tielemans, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins