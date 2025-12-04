Galatasaray Lookman'ın alternatifini buldu: Odobert!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takvim'de yar alan habere göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'ın genç oyuncusu Wilson Odobert'le yakından ilgileniyor. Kulübün bir süredir Fransız oyuncuyu izlediği ve kısa süre içinde resmi temasların başlatılacağı belirtiliyor.