CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Lookman'ın alternatifini buldu: Odobert!

Galatasaray Lookman'ın alternatifini buldu: Odobert!

Devre arasında sol kanat takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, Tottenham'ın 21 yaşındaki yıldızı Wilson Odobert'i gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Lookman'ın alternatifini buldu: Odobert!

Barış Alper Yılmaz'ın formunu yeniden yükseltmesine rağmen Galatasaray, sol kanat takviyesi planından geri adım atmıyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir listenin zirvesinde tuttuğu Atalanta yıldızı Ademola Lookman için maliyet engeli ortaya çıkınca, kulübün rotayı İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray Lookman'ın alternatifini buldu: Odobert!

Takvim'de yar alan habere göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'ın genç oyuncusu Wilson Odobert'le yakından ilgileniyor. Kulübün bir süredir Fransız oyuncuyu izlediği ve kısa süre içinde resmi temasların başlatılacağı belirtiliyor.

Galatasaray Lookman'ın alternatifini buldu: Odobert!

Hücum hattının tüm bölgelerinde forma giyebilen Odobert, Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev alıyor. Geçen sezon 29.3 milyon euro bonservisle Burnley'den Tottenham'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray Lookman'ın alternatifini buldu: Odobert!

Geçen sezon 22 maçta 4 gol atan Odobert, bu sezon ise 18 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üretebildi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre hem Tottenham hem de oyuncu, bir ayrılık ihtimaline sıcak yaklaşıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç yıldızın Tottenham ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.

F.Bahçe'de kritik görüşme! Transfer...
Reklam / İdefix
DİĞER
Domenico Tedesco, En-Nesyri kararını verdi! Derbide ıslıklanmıştı...
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
F.Bahçe'den Betis'in Amrabat teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25