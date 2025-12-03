CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı?

Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı?

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynanacak maç öncesi yapılan antrenmanda Rafa Silva'nın takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 19:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ligin 15. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba günü yapılan antrenmana ilişkin Beşiktaş resmi internet sitesi, Rafa Silva'nın antrenmanda gerçekleştirdiği çalışmalara dair açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Futbolcumuz Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımımızdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi."

Reklam / İdefix
Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
Gökhan Gönül için mahkemeden karar çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral, Al Ahli ile uzattı! Merih Demiral, Al Ahli ile uzattı! 19:33
Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! 18:36
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 18:30
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 18:16
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 17:45
Fırtına'da hedef kupa! TS maçı canlı yayın bilgileri Fırtına'da hedef kupa! TS maçı canlı yayın bilgileri 16:49
Daha Eski
Sivasspor kupaya veda etti! Sivasspor kupaya veda etti! 16:41
Türkiye Avrupa elemelerinde zirvede! Türkiye Avrupa elemelerinde zirvede! 16:24
Brighton-Aston Villa maçı ne zaman? Brighton-Aston Villa maçı ne zaman? 16:15
Kenneth Faried EuroLeague'de kasım ayının MVP’si oldu! Kenneth Faried EuroLeague'de kasım ayının MVP’si oldu! 16:02
Tedesco'dan flaş karar! Duran... Tedesco'dan flaş karar! Duran... 15:56
Eyüpspor’dan net galibiyet! Eyüpspor’dan net galibiyet! 15:23