Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Özbelsan Sivasspor ile Aliağa Futbol A.Ş.'yi karşı karşıya getirecek heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi Yiğidolar, 2. Lig temsilcisine karşı hata yapmadan turu geçmenin yollarını arayacak. İzmir ekibi Aliağa Futbol A.Ş. ise zorlu Sivas deplasmanında sürpriz bir sonuç alarak gruplara kalmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmada hangi takımın avantaj sağlayacağını merakla bekliyor. Peki, Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.