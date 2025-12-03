CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası sert açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası sert açıklama!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevki ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 18:17 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 18:28
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası sert açıklama!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevki ile ilgili yayınladığı açıklama ile gündem oldu. Adalı, "söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır." dedi. İşte o ifadeler...

KAMUOYUNA DUYURU

Bugün, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir müsabaka pozisyonuna ilişkin açıklamamız gerekçe gösterilerek, "Türk futbolunun marka değerini zedelemek" iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş bulunuyorum.

Öncelikle bilinmelidir ki; söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz; herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir.

Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir.

Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş, bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir.

Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz.

Saygılarımla.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe | CANLI
Reklam / İdefix
DİĞER
Beşiktaş'tan devre arasında 4 transfer birden! Sergen Yalçın'ın olmazsa olmazı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 17:45
Fırtına'da hedef kupa! TS maçı canlı yayın bilgileri Fırtına'da hedef kupa! TS maçı canlı yayın bilgileri 16:49
Sivasspor kupaya veda etti! Sivasspor kupaya veda etti! 16:41
Türkiye Avrupa elemelerinde zirvede! Türkiye Avrupa elemelerinde zirvede! 16:24
Brighton-Aston Villa maçı ne zaman? Brighton-Aston Villa maçı ne zaman? 16:15
Kenneth Faried EuroLeague'de kasım ayının MVP’si oldu! Kenneth Faried EuroLeague'de kasım ayının MVP’si oldu! 16:02
Daha Eski
Tedesco'dan flaş karar! Duran... Tedesco'dan flaş karar! Duran... 15:56
Eyüpspor’dan net galibiyet! Eyüpspor’dan net galibiyet! 15:23
Manisa FK'da Vanspor FK mesaisi! Manisa FK'da Vanspor FK mesaisi! 15:19
Inter-Venezia maçı detayları Inter-Venezia maçı detayları 15:13
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 15:02
İşte Kazımcan'a yabancı madde atan taraftarın cezası! İşte Kazımcan'a yabancı madde atan taraftarın cezası! 14:58